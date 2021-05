Passo falso del Benevento, ad un passo dalla serie B

Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, è andato in scena uno spareggio salvezza tra la squadra di casa appunto, gli stregoni, ed il Crotone squadra calabrese.

Questo quanto accaduto nei 90′ minuti di gioco….il Benevento è andato in vantaggio subito con un’azione ben congegnata, Caprari vede l’inserimento di Hetemaj, lo stop di petto del finlandese diventa un assist che Lapadula gira in porta di prima intenzione al minuto n. 13. La partita si incanala nei binari giusti per la Strega. Al 23’ Golemic stende Lapadula a limite d’area, fallo da ultimo uomo e Crotone in dieci. I padroni di casa sono padroni del gioco, occupando stabilmente la metà campo calabrese. La formazione di Cosmi continua a incassare, salvata solo dalla traversa sul sinistro a giro di Insigne. Durante il match però gli infortuni di Ionita e Depaoli, entrambi costretti a lasciare il campo per infortunio iniziano a condizionare un po’ la partita che vede i padroni di casa nettamente padroni del gioco. L’uomo più pericoloso nel Crotone continua a essere Ounas, l’ex Napoli si accentra dalla destra calciando alto di poco. Lo specchio della porta lo centra Schiattarella su assist di Lapadula, sulla sua strada trova Festa appostato sul primo palo.

Nella ripresa succede poco o nulla un paio di tentativi in area da parte di Lapadula, l’attaccante ex Milan tenta di andare a rete con un paio di conclusioni che sfiorano il gol.

Nel finale di gara però l’epilogo inatteso il Benevento non azzanna la preda il ed il Crotone presenta il conto in pieno recupero al minuto 47′ beffando praticamente i padroni di casa in tenuta giallo arancio. Dagus affonda a sinistra, palla per Pereira che controlla e serve Simy, il nigeriano a due passi da Montipò insacca e fa 1-1

Goal: 13′ Lapadula (B), 90’+3 Simy (C)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (36′ Tuia), Glik, Barba, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita (20′ Improta); R. Insigne (84′ Gaich), Caprari (46′ Dabo); Lapadula. All. F. Inzaghi

CROTONE (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone (46′ Pedro Pereira), Golemic; Djidji, Zanellato (62′ Rojas), Cigarini (67′ Petriccione), Benali (67′ Vulic), Molina; Ounas (83′ Dragus), Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Marrone (C), Magallan (C), Glik (B), Gaich (B)