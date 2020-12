Pasti caldi per i senzatetto. L’iniziativa di Calatia Rosa

L’ associazione Calatia Rosa, già molto attiva a Caserta e provincia con il suo sportello antiviolenza, in questo Natale più difficile che mai amplia il suo raggio d’azione per aiutare un’altra categoria in seria difficoltà: i senzatetto.

E così Clemente di Crescenzo, il presidente e uno dei protagonisti più attivi di Calatia Rosa ha intrapreso oggi una collaborazione con il gruppo degli “Amici della strada” rappresentati da Gregorio Grillo e Michele Santonastaso che intervengono in sostegno dei senzatetto.

Oggi l’associazione ha consegnato bene 80 pasti caldi per queste persone che vivono al freddo in strada: pasta e fagioli con le cozze come primo piatto e pesce come secondo. Un pasto completo che riscalderà queste persone che, anche con le rigide temperature dell’inverno alle porte, trascorrono le loro giornate all’addiaccio.

I pasti sono stati consegnati personalmente da di Crescenzo insieme agli amici della strada alla stazione di Caserta pochi minuti fa.

Oggi il primo appuntamento. Ogni sabato Calatia Rosa replicherà la preparazione, collaborando con gli Amici della strada e Leo amici che negli altri giorni provvede a fornire i pasti.