Pastorano, incendio al deposito

Pastorano, Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio è stato appiccato un incendio al deposito della ditta Casella Noleggio Bus. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco non è riuscito a evitare il peggio per gli 8 autobus, completamente carbonizzati dopo un’operazione di spegnimento durata cinque ore. I carabinieri della Compagnia di Capua, arrivati sul posto, hanno accertato la natura dolosa dell’incendio, grazie soprattutto alle telecamere poste a sorveglianza del deposito nel comune di Pastorano. Il responsabile era solo e con un’intera tanica di benzina. Il danno per la ditta oltre che economico è sicuramente affettivo; i proprietari, originari di Pignataro Maggiore, svolgevano il servizio di noleggio e trasporto da quasi cinquant’anni e in poche ore hanno visto vanire il risultato di fatiche pluriennali. Molti sono stati i messaggi di supporto da parte della comunità Pignatarese, con la speranza che i responsabili vengano puniti e che la ditta possa continuare il suo lavoro in serenità, superando l’esperienza traumatica appena vissuta.