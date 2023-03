” Patriote D’ Italia” Grande successo dell’ iniziativa firmata Fratelli D’ Italia

Grande soddisfazione per l’evento “Patriote d’Italia” del Comitato Pari Opportunità FdI di Caserta tenutosi questa mattina presso il Circolo Nazionale in Piazza Dante. Un importante e significativo momento di celebrazione e ricordo. “Abbiamo deciso di celebrare la giornata internazionale della donna – così la Presidente del CPO Maddalena Corvino – con questo evento per raccontare le donne che hanno lasciato un segno nella nostra storia nazionale. Sono donne diverse tra loro ma tutte hanno costituito un esempio di coraggio e abnegazione alla patria. Rappresentanti di tutte le categorie e donne invisibili, alcune senza nome, che hanno perso la vita sul luogo di lavoro o uccise da chi diceva di amarle. Un pensiero, però, va anche alle coraggiose donne ucraine e iraniane che oggi si trovano a combattere, chi per la propria patria e chi per la libertà. Tanto è stato fatto ma c’è ancora tanto da fare oggi e l’augurio che ci facciamo è questo a testa alta continuiamo il percorso”. Presente questa mattina anche la Senatrice Giovanna Petrenga. “I miei più sinceri complimenti alla Commissione Pari Opportunità – così la Senatrice – per aver realizzato questo evento, un grande lavoro frutto di tanto impegno. Approfitto anche per ricordare con piacere che nella Sala del Parlamento dedicata ai personaggi illustri del nostro Paese, che si sono contraddistinti in diversi settori, oggi c’è anche la foto della Premier Giorgia Meloni. Come, però, ha ricordato anche il Capo dello Stato, nonostante sia stato fatto tanto, la strada è ancora lunga”. Presenti, inoltre, il Consigliere Comunale Paolo Santonastaso e gli Onorevoli Marco Cerreto e Gimmi Cangiano.