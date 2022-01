Patrizio vittima del covid. Il macellaio si occupa del suo ultimo viaggio

Maddaloni. Oggi in città è venuto a mancare un’altra persona contagiata dal coronavirus.Tedesco Patrizio era risultato positivo al tampone a cui si era sottoposto in farmacia. Avrebbe dovuto sottoporsi al tampone molecolare ma non c’è l’ha fatta, il suo cuore si è fermato prima a casa di un arresto cardiaco nella sua casa via Roma. Il signor Carmelo Guzzo, titolare di una nota macelleria, si è preoccupato dei funerali e di tutti gli adempimenti per il suo ultimo viaggio. Un gesto di grande solidarietà per dare una sepoltura dignitosa a Patrizio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze per la scomparsa del loro congiunto.