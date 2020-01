Patto Terra dei Fuochi. Brillante operazione della P.M. di Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria C.V. Il Comando della Polizia Municipale ha posto sotto sequestro un autocarro che trasportava materiale non tracciato.

L’operazione e’ stata eseguita in via Napoli da una pattuglia coordinata dal tenente Salvatore Borrozzino. Contestualmente sono stati fermati altri cinque mezzi a cui sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.

La Polizia Municipale di Santa Maria C.V. ha proceduto nell’ambito di una attivita’ di monitoraggio del territorio posta in essere in sinergia con l’Esercito Italiano e con la struttura centrale facente riferimento al Prefetto Gerlando Iorio, nell’ambito delle azioni previste dal Patto della Terra dei Fuochi volte all’adozione di misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti.