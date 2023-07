Paura a teatro. Sviene durante l’esibizione al saggio di fine anno

Maddaloni/Caserta – Tanta paura al saggio di ballo di fine anno di una nota scuola di ballo di Maddaloni che si è tenuto domenica al teatro “Città di pace” di Caserta. Durante l’esibizione di hip hop questa ragazza, di appena 13 anni, si è accasciata a terra in maniera inaspettata. La giovane, sana come un pesce, a quanto pare, ha avuto una crisi epilettica, causata probabilmente dagli effetti stroboscopici delle luci.

Lo spettacolo è stato prontamente interrotto e sono stati chiamati i soccorsi del 118. Intanto in sala nessun medico era presente per prestare i primi soccorsi e rianimarla. Fortunatamente tra gli spettatori c’era Domenico D’Aiello, graduato dell’esercito, formato per effettuare interventi di primo soccorso, che ha provveduto a fornirle i primi soccorsi in attesa dei sanitari.

I militari non siamo addestrati solo a combattere, anzi soprattutto a salvare vite umane. E il ringraziamento dei genitori per aver salvato la vita della figlia a chi è intervenuto è impagabile. A soccorrerla, come abbiamo detto, è stato il militare D’Aiello, molto noto in città per essere il Pulcinella del Carnevale cittadino. Oggi sappiamo che dietro quella maschera si nasconde un grande uomo, preparato e con il giusto sangue freddo per affrontare le difficoltà che si possono incontrare.

Grazie a lui la ragazza si è ripresa prima dell’arrivo del 118 ed attualmente è ricoverata in ospedale ma sta bene.

Dopo il soccorso, come vuole la legge dello spettacolo, il saggio ha ripreso da dove si era interrotto. Le compagne hanno ballato per la ragazza, preoccupate ma con la voglia di concludere quel percorso per le diplomande ma soprattutto per lei, la giovane 13enne, che tornerà a ballare con loro appena si sarà ripresa.

E noi le facciamo i migliori auguri di una veloce ripresa.