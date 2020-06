Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, 9 giugno 2020, a Caivano, dove un palo della luce si è spezzato alla base abbattendosi sulla sede stradale.

Poco prima delle 15, un palo della luce si e’ abbattuto all’incrocio tra via De Gasperi e via Benedetto Croce. Il caso ha voluto che ne pedoni ne vetture transitassero nei pressi del palo caduto. L’episodio è avvenuto nei pressi del Municipio. Sul posto è giunta la Polizia Locale di Caivano per i rilievi del caso.