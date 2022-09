Paura in centro. Crolla un solaio

S.Maria C.V. – Questa mattina verso le ore 11:30 una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via Avezzana nel comune di Santa Maria Capua Vetere presso un immobile in fase di ristrutturazione allertati dai residenti che avevano sentito un gran fragore provenire dall’interno del fabbricato. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno constatato che ad allarmare i cittadini era stato il rumore di uno dei solai crollati all’interno dell’abitazione in ristrutturazione che ,fortunatamente, al momento del crollo risultava senza persone all’interno. La squadra dei Vigili del Fuoco, con il supporto anche di un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando, oltre a rimuovere parte dei detriti ha messo in sicurezza l’intera area interessata.