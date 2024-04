Paura in centro. Picchia dipendente del Villaggio

Maddaloni – Momenti di paura questa sera in città. Un individuo già noto alle forze dell’ordine per i suoi comportamenti pericolosi, nel tardo pomeriggio di oggi si è recato presso l’ingresso del Villaggio dei Ragazzi iniziando a creare problemi. All’invito da parte di uno dei dipendenti di allontanarsi ha reagito aggredendelo e picchiandolo. L’uomo impediva anche l’ingresso e l’uscita agli studenti ospiti della Fondazione. Sono dovuti intervenire vigili urbani, polizia e carabinieri per riportare la situazione alla tranquillità e allontanare l’uomo.