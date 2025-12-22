Paura in pieno centro: uomo accerchiato, picchiato e ferito

Un grave episodio di violenza ha scosso il centro di Montecatini Terme nella serata di ieri. Un uomo è stato aggredito in una zona molto frequentata, mentre le strade erano ancora animate da cittadini e visitatori. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata circondata da più persone e colpita ripetutamente. L’azione si sarebbe svolta in pochi minuti, sotto gli occhi attoniti di chi si trovava in zona.

La dinamica dell’aggressione

L’uomo sarebbe stato prima picchiato con estrema brutalità e poi ferito con un’arma da taglio.

Gli aggressori, almeno cinque, avrebbero agito con il volto coperto, rendendo più difficile l’identificazione. Le modalità dell’attacco fanno ritenere che non si sia trattato di un gesto improvviso. Gli inquirenti ipotizzano un’azione pianificata, preparata con attenzione e portata a termine rapidamente.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Subito dopo l’aggressione sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni restano serie, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la polizia, impegnata a ricostruire responsabilità e movente.

Clima di allarme in città

L’accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra le persone presenti. Molti testimoni hanno raccontato momenti di panico e il timore di essere coinvolti nella violenza. L’ipotesi prevalente è quella di un regolamento di conti o di una spedizione punitiva. Gli investigatori stanno valutando anche eventuali collegamenti con altri episodi recenti.

Altri fatti violenti nelle ore precedenti

Nelle ventiquattro ore precedenti, Montecatini Terme era stata teatro di ulteriori episodi di violenza.

I carabinieri avevano rinvenuto un uomo con evidenti segni di percosse, mentre nel pomeriggio si era verificata una lite violenta. Le forze dell’ordine stanno verificando se i diversi fatti possano essere collegati. Non si esclude un’escalation riconducibile a dinamiche criminali più ampie presenti sul territorio.

