Paura in volo su di un jet privato

Un jet privato in volo ha segnalato una possibile emergenza durante l’avvicinamento a Milano Linate provocando il blocco provvisorio delle operazioni aeroportuali. L’allerta ha comportato la sospensione dei movimenti in ingresso e in uscita per quasi trenta minuti, mentre venivano attivate le procedure di sicurezza previste in queste circostanze.

Atterraggio completato senza criticità

Nonostante la comunicazione iniziale, l’aereo ha concluso la fase di atterraggio senza criticità. Il mezzo ha così raggiunto autonomamente la piazzola assegnata, consentendo al personale di verificare la situazione e chiudere l’intervento in tempi brevi.

Ripristino delle attività nello scalo

Terminata la gestione dell’episodio, l’aeroporto ha riaperto regolarmente a tutti i voli. Le operazioni sono tornate alla normalità poco dopo la rimozione dell’allarme, con disagi limitati per i passeggeri e per i collegamenti programmati.

(Foto IPA)