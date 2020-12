Paura nella notte. Intervengono i pompieri

Maddaloni. Attimi di paura, questa notte, intorno alle 2. La valvola di una stufa che alimentava una vecchia stufa a gasa non era stata chiusa perfettamente, probabilmente si era bloccata, ed ha generato una perdita. Il gas ha cominciato a diffondersi nell’appartamento svegliando, per fortuna, la giovane coppia che ci vive. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per risolvere il problema. Tanta la paura, ma per fortuna il tempestivo intervento ha evitato una probabile tragedia.

Il gas può diventare molto pericoloso. Bombole vecchie, oppure non collaudate e verificate posso fare brutti scherzi. Esiste una legge che regolamenta la sostituzione dei rubinetti, il collaudo e la relativa scadenza decennale che sono riportate sulla placca in plastica o metallo posta alla base del rubinetto, proprio per limitare questi incidenti al minimo. Diffidare di bombole senza collaudo o a basso costo. Una piccola accortezza nell’acquisto può valere una vita.

L’episodio è avvenuto nella centralissima via san Francesco d’Assisi.