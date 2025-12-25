Paura nella sera di Natale. Un boato e la terra torna a tremare

La giornata di Natale che sta per volgere al termine ha portato un brutto regalo che ha generato tanto spavento nel piccolo comune di Siano e nelle zone limitrofe .

Infatti i sismografi dell’Ingv alle ore 21.40 hanno registrato una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro proprio a Siano, in provincia di Salerno.

Il terremoto, accompagnato da un forte boato, che ha spaventato anche più della scossa, è stato avvertito nitidamente anche nei dintorni del piccolo comune del salernitano, tra Castel San Giorgio e Bracigliano.

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, e il comune di Siano ha attivato il COC per monitorare la situazione.