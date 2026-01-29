Paura sull’Appia. Insegna pubblicitaria cade su 4 auto.

Nella tarda serata di ieri, dalle ore 19:00 e fino a tarda notte, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono stati impegnati nel Comune di Casapulla, lungo la via Nazionale Appia.

L’emergenza è scattata a causa del cedimento improvviso di una grossa insegna pubblicitaria situata all’esterno di un concessionario di automobili. La struttura, cadendo, ha travolto quattro autovetture in esposizione. Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti passanti o clienti nell’area, evitando così conseguenze tragiche per le persone.

Il crollo ha generato una situazione di forte disagio per i residenti di un edificio adiacente. La mole dell’insegna ha infatti ostruito completamente l’accesso a un palazzo composto da otto appartamenti, lasciando tutte le famiglie bloccate all’interno della struttura.

Per gestire la complessità delle operazioni di rimozione e garantire la messa in sicurezza dell’area, oltre alla squadra ordinaria, sono intervenute a supporto anche un’autoscala del Comando di Caserta ed un’autogru giunta in supporto dal Comando Provinciale di Napoli.

Grazie al lavoro ben coordinato l’insegna è stata rimossa pezzo per pezzo, ripristinando l’accesso allo stabile e mettendo in sicurezza il perimetro del concessionario.