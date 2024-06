Paura tra i residenti. Incendio al centro scommesse

Casal di Principe -Alle ore 13:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal Distaccamento di Aversa, è intervenuta in Via Vaticale, nel comune di Casal di Principe, a seguito di una segnalazione pervenuta da residenti della zona che avevano notato fumo fuoriuscire dalle finestre di un centro scommesse.

Giunti tempestivamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto all’immediato spegnimento dell’incendio che aveva già avvolto gran parte degli arredi presenti all’interno dell’esercizio commerciale, tra cui divanetti, televisori e personal computer. Il denso fumo nero sviluppatosi dal rogo ha invaso l’intera area circostante, rendendo necessario l’intervento di un’autobotte proveniente anch’essa dal Distaccamento di Aversa. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’intera zona è stata messa in sicurezza.