Pedinamenti, minacce e da fuoco alla macchina della sua ex

E’ successo a Marcianise, in provincia di Caserta, un uomo non si rassegnava alla fine della propria relazione con la ex compagnA. Dopo una serie di minacce per il tramite cellulare con messaggi minatori del tipo ‘Vengo a picchiarti’, “Voglio ucciderti”, “Voglio distruggerti”, l’uomo o forse sarebbe meglio dire lo stalker ha iniziato con degli appostamenti sino addirittura a dar fuoco all’autovettura di quella che era la ex compagna, anch’ella marcianisana.

La relazione tra i due però sembra era finita già verso la fine dell’anno 2019, tuttavia dopo qualche denuncia e gli arresti domiciliari presso cui si trovava l’uomo di anni 47 G.N. che risultava anche essere pluripregiudicato, il quale a quanto pare non si rassegnava alla fine della storia con la ex compagna ha avuto un riscvlto forse inatteso.

Dopo alcune chiamate minatorie, l’uomo dopo qualche appostamento nei giorni scorsi ha ance dato fuoco all’autovettura della sua ex compagna,

L’uomo in passato aveva anche commesso delle rapine.

I carabinieri della stazione marcianisana dopo i vari accadimenti posti in essere stanno cercando di ricostruire gli attimi nonchè i vari momenti, di follia del 47enne pluripregiudicato, già condannato nel 2014 per due rapine a mano armata commesse in danno dello stesso esercizio commerciale nel marzo 2011 sempre nella città di Marcianise. Una pericolosità manifesta e reiterata è stata quella riconosciuta dalla Procura di Napoli che ha disposto un aggravamento della misura cautelare con la custodia cautelare presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere