Pensioni, cedolino di agosto con novità: ecco come cambia

Il cedolino pensioni di agosto è online con delle novità già annunciate da INPS anche per i pensionati. Questo cambia rispetto ai mesi precedenti perché come abbiamo detto i cittadini potranno controllare l’esito del conguaglio del modello 730 se a debito o a credito.

I pensionati hanno quindi questa possibilità e possono sapere in anticipo, attraverso la consultazione del cedolino pensioni di agosto online, se otterranno un rimborso o una trattenuta.

Per le pensioni del mese di agosto infatti chi ha indicato INPS come sostituto d’imposta con la dichiarazione dei redditi 2020 potrà controllare se il 730 sarà a credito o a debito e potrà farlo, e non solo i pensionati, attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

Non solo, un’altra novità riguarda la trasparenza e l’obbligo di comunicazione delle trattenute sindacali. Pertanto attraverso il cedolino pensioni i cittadini potranno anche avere coscienza di ciò che viene trattenuto a seguito di eventuali quote associative.

L’obbligo di comunicarlo non è solo di INPS, ma di tutti gli enti previdenziali. In attesa di sapere se l’assegno del prossimo mese verrà erogato in anticipo vediamo come consultare il cedolino pensioni di agosto.