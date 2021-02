Pensioni: ecco chi rischia la sospensione

Non tutte le pensioni sono a rischio. Vediamo allora chi sono coloro che devono adempiere alla presentazione della dichiarazione e le quali pensioni quindi sono a rischio sospensione.

A essere interessati sono i titolari di prestazioni assistenziali come pensioni di invalidità o assegno sociale. Non solo devono adempiere entro il termine stabilito del 1° marzo anche coloro che prendono pensioni collegate ad agevolazioni quali, a titolo di esempio:

pensioni di reversibilità;

assegni al nucleo familiare;

maggiorazione sociale;

quattordicesima.

Chi percepisce la pensione, e rientra nelle fattispecie sopra elencate, deve necessariamente inviare la dichiarazione dei redditi entro il 1° marzo 2021 dal momento che INPS deve verificare se il titolare delle prestazioni abbia ancora i requisiti per riceverle.

Non sono interessati dalla sospensione della pensione, e quindi dalla presentazione del modello RED, coloro che presentano il 730 o REDDITI PF e non possiedono redditi rilevanti ai fini della prestazione.

Il modello RED spetta invece a:

chi presenta il 730 o il modello REDDITI PF e possiede altri redditi;

chi è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;

chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che i titolari di pensione che vogliono evitare la sospensione possono recarsi in un CAF o patronato per ottemperare all’obbligo di verifica imposto da INPS. In ogni caso il modulo del modello RED è disponibile online