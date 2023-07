Peppe Messina: “ Ho saputo che Marzo è’ Assessore al Verde Pubblico? Ma è’ uno scherzo?”

Caserta:Forestazione in città?

Ho sentito dire che nella giunta Marino c’è addirittura un assessore al verde pubblico; un certo Massimiliano Marzo. Poi però’ facendomi un giro per la città’ ho pensato : : “E’ uno scherzo. Mi hanno voluto prendere in giro”.

Con queste parole Giuseppe Messina già’ Vicesindaco e Assessore al Verde Pubblico con la Giunta Bulzoni attacca il Sindaco Carlo Marino e L’ attuale Assessore al Verde Pubblico Massimiliano Marzo .

“il problema esiste – continua Peppe Messina- rivolgendosi al Sindaco Carlo Marino,

il verde pubblico (ma anche privato) se non diventa una questione strutturale nella progettazione urbana, nelle ristrutturazioni e nella strategia dell’intervento pubblico e privato, non se ne uscirà.

Le voglio fare qualche esempio.

un albero di media grandezza, esempio un leccio, oltre a produrre ossigeno e ripulire l’aria da molti inquinanti:

– trattiene mediamente in un anno 40 kg di polvere;

– rinfresca l’area come 20 condizionatori;

mentre una siepe (esempio nelle scuole) tratterebbe fino a 5-6 dB contribuendo in modo fondamentale ad avere scuole meno afflitte dai rumori.

Le sembra poco per incominciare. Ad esempio cacciando via il sig. Marzo che ha fatto morire oltre 60 piante regalate dalla LIPU abbandonate a se stesse e mai potute essere messe a dimora.

Ne vogliamo parlare?