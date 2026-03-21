“Per amore del mio popolo non tacerò”: Don Peppe Diana verso la Beatificazione

Ieri, 20 Marzo, durante la Messa per il trentaduesimo anniversario dell’uccisione di Don Peppe Diana, Parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 mentre stava per celebrare la Messa delle 7,30, il Vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, ha annunciato il tanto atteso avvio del cammino verso la sua Beatificazione.

L’annuncio del Vescovo Spinillo non ha sorpreso Don Ciotti: “Per noi don Peppe era già un santo, il santo della porta accanto, come ci ricordava sempre papa Francesco. È stato un percorso lungo, non semplice, segnato anche da vicende squallide come il tentativo di infangare la sua memoria per neutralizzare ciò che di straordinaria stava producendo la sua memoria”

Oggi, 21 marzo, la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, non poteva essere celebrata in modo migliore se non con la memoria di un Parroco, fonte di ispirazione per tanti che continuano a combattere in suo nome, che non verrà mai cancellata.