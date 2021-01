Per evitare la buca finisce fuori strada… Tanto lo spavento

Ci risiamo. Siamo sulla solita strada a via Forche Caudine nel tratto che va da dall’incrocio con via Ponte Carolino e i cosiddetti giardinetti. Già qualche settimana fa avevamo scritto un articolo in merito a tanti automobilisti che avevano forato pneumatici su quel tratto che è particolarmente dissestato. Poco fa, in pieno giorno, un’auto, una Mercedes classe A di colore nero, per evitare una voragine che si è creata nell’asfalto, è letteralmente finita fuori strada ribaltandosi in una cunetta.

Fortunatamente, almeno per questa volta, non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento. Però quella strada è diventata particolarmente pericolose con le piogge torrenziali continua di questi giorni lo è ancor di più sia per l’asfalto scivoloso che per le voragini e di crateri che si trovano lungo di essa. Inoltre soprattutto quando si percorre il tratto in discesa e la velocità non è proprio limitata diventa davvero mortale se non si è attenti. Per cui urge ora più che mai un rifacimento dell’asfalto in quel tratto. Momento il consigliere Angelo Tenneriello ha presentato un’interrogazione in merito.