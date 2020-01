Per gli studenti delle scuole medie è tempo di scelte, L’ITIS-LS “F.Giordani ” una scelta di gran pregio

Per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie è tempo di individuare l’istituto superiore che consenta loro la prosecuzione di un valido percorso di studi. L’ITIS – LS “F. Giordani”, diretto dalla Dott.ssa Antonella Serpico, rappresenta – in tal senso – una scelta di gran pregio che assicura una formazione di qualità attraverso una didattica innovativa e garantisce esiti di altrettanto valore, creando figure professionali conformi alle complesse esigenze di mercato. A ciò rispondono le ben sette specializzazioni attive presso il nostro istituto quali Informatica e telecomunicazioni, Meccanica e meccatronica, Trasporti e logistica, Elettronica e elettrotecnica, Chimica e biotecnologie, accanto al Liceo Scientifico – Scienze Applicate. Di grande novità il moderno indirizzo “Sistema Moda” indicato per chi nutre interesse per le materie tecnologiche applicate al settore della moda.

Chi vorrà visitare l’istituto, in occasione dell’open day del 12 e 26 gennaio prossimo, potrà verificare la presenza di ben 36 laboratori altamente innovativi dal punto di vista tecnologico. Non a caso, l’istituto è stato individuato dal MIUR come polo tecnologico per la realizzazione dei FUTURE LABS, laboratori appunto dotati delle più moderne strumentazioni tecnologiche.

L’offerta formativa garantita dall’Istituto risponde pertanto, sia all’obiettivo immediato di una valida prospettiva lavorativa – come confermato dall’alta percentuale di sbocchi sul mercato per i diplomati – che a quello di un’efficace preparazione per proseguire gli studi in campo accademico.

La formazione è arricchita con tante iniziative atte a potenziare la conoscenza della lingua straniera nonché le conoscenze in campo tecnico in collaborazione con le aziende e valorizzata con la partecipazione a numerosi bandi che danno visibilità e gratificazione ai nostri studenti.

Accanto alla formazione tecnica, di grande validità è altresì quella offerta dal liceo scienze applicate che vanta la possibilità di sperimentare le conoscenze acquisite nei laboratori dell’Istituto tecnico industriale, creando così una perfetta sinergia tra sapere e saper fare. Dallo scorso anno in particolare, è attivo presso l’istituto – con una prima classe liceale – un progetto in collaborazione con la Apple, denominato CLASSI DIGITALI: è prevista una didattica con Ipad, laddove sia studenti che docenti ne sono dotati e sui quali sono installate apposite app; quando lo studente entra nel perimetro della scuola, la rete dedicata rileva l’ipad e inibisce l’uso delle applicazioni non utili per la didattica. Inoltre, il docente ha la possibilità di condividere, correggere e assegnare lavori che gli studenti possono realizzare anche in gruppo in virtù della rete scolastica dedicata.

Le peculiarità dell’offerta formativa del “Giordani” sono in grado pertanto, di coniugare le complesse aspettative sia degli studenti che dei genitori.