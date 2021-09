Per il candidato Caturano comizio negato a Forchia

Cervino – il candidato Caturano esprime tutto il suo rammarico per la vicenda:

“Abbiamo fatto il possibile per fare un comizio nella piazza Madonna delle Grazie di Forchia, ma per cause indipendenti dalla nostra volontà, non è stato possibile farlo.

Resta l’affetto per i cittadini di Forchia, così come per tutti i cittadini del Comune.

Sarà nostro impegno mettere la frazione Forchia al centro degli interessi politico-amministrativi del paese, per garantire maggiore sviluppo ad una zona strategica di Cervino.

Amici concittadini, grazie per il supporto che ci assicurate quotidianamente, la frazione Forchia da sempre ci è stata vicina, e ci ha fatto sentire sempre il suo calore.”