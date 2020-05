Per il momento non ci sarà nessun cambio di allenatore in casa Casertana

Nessun cambio di allenatore in casa Casertana, questa mattina alcuni giornali avevano diffuso la notizia di un possibile cambio alla guida tecnica della compagine rossoblu. Poche ore fa la società ha smentito questa voce. Chiarendo come per il momento bisogna pensare prima a concludere questa stagione, ed inoltre che per ora non sono previsti cambiamenti

Questo il comunicato della Casertana:”La Casertana FC ritiene doveroso smentire categoricamente l’indiscrezione giornalistica apparsa nella giornata odierna sul quotidiano ‘Il Mattino’, relativa ad un presunto interessamento e/o contatto, diretto o indiretto, con l’allenatore Agovino. Così come sottolineato dal presidente Giuseppe D’Agostino nel suo ultimo intervento ufficiale dello scorso giovedì, ad oggi l’aspetto tecnico risulta non essere prioritario e la società è ancora focalizzata sulla chiusura della stagione in corso, le cui sorti sono in via di definizione. Per tale motivo si invitano i collaboratori di quella che storicamente ha sempre rappresentato una testata autorevole e stimata, ad evitare di destreggiarsi nella smodata ricerca a tutti i costi di notizie o di dare spazio a chiacchiere o a indiscrezioni basate sul sentito dire che non fanno altro che alimentare confusione in un momento storico in cui l’intero nostro Paese è concentrato su questioni ben più importanti. Contestualmente si ricorda che i contatti di qualsiasi tipo con tesserati e dipendenti sono regolati e cadenzati dalla stessa società e che i ripetuti tentativi di aggirare tale disposizione sono motivo di dispiacere e conferma di una continua caccia all’indiscrezione che possa mettere in cattiva luce l’operato di questa società. Tutto questo per onore della verità e per il rispetto che riserviamo ai nostri tifosi.