Per il Pilota casertano Samuele Giannini un’ anno pieno di soddisfazioni

Di Rosaria Karol

il 2021 è stato un anno pieno di soddisfazioni per il giovane pilota casertano Samuele Giannini e nonostante questo sia solo il primo anno nella categoria 60 mini si è classificato primo in entrambi i campionato regionali ACI sport della Campania diventando, quindi, campione campano della sua categoria. durante il mese di dicembre ogni anno si svolge il trofeo Ayrton Senna a Sarno, gara alla quale Samuele ha partecipato ottenendo ottimi risultati. nella giornata di sabato si sono svolte le manche di qualifica nelle quali il nostro pilota si è dapprima classificato diciassettesimo e, infine, durante la seconda manche di qualifica, è riuscito a dare il meglio di sé impegnandosi moltissimo; è proprio la sua determinazione e prontezza in pista che gli ha permesso di partire sesto durante la pre-finale che si è svolta domenica. in pre-finale Samuele ha effettuato una partenza spettacolare e diversi sorpassi fino ad ottenere il terzo posto su una classifica generale di 30 piloti. partito in seconda fila durante la finale, conclude la gara in settima posizione. con la somma dei vari risultati ottenuti Samuele Giannini ritira la coppa del quarto posto nella sua categoria e si classifica diciottesimo su un totale di 225 piloti. il giovane campione ringrazia, come sempre, gli sponsor, il team DiPoto e tutti coloro che lo seguono