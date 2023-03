Per la festa delle donne PAP test gratuiti a Marcianise

In occasione della festa delle donne, nella giornata dell’ otto marzo, Vi saral’occasione per avere dei PAP test gratuiti a Marcianise e non soltanto. Ma ecco qualche informazione in più: dalle ore 8:30 alle 17:30, presso quella che è la sede del Distretto Sanitario n. 16 dell’Asl di Marcianise, più precisamente ubicata in Piazza Carità, saranno offerti gratuitamente a tutte le donne: visita ginecologica, pap test e Hpv Dna test; visita senologica; prenotazione mammografia; visita nevoscopica (prevenzione melanoma) max 50 visite; distribuzione del kit per la prevenzione del cancro al colon retto. Accesso diretto senza prenotazione. Per ulteriori info: UORP Distretto 16 piazza Carità Marcianise 0823/518477-0823/518473.

Coordinamento materno infantile, direttore responsabile dott.ssa Anna Gravina