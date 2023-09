Per la Paperdi Caserta Francesco Farinaro è giunta l’ora del debutto nella Serie B LNP Old Wild West 2023/2024.

Per la Paperdi Caserta del presidente Francesco Farinaro è giunta l’ora del debutto nella Serie B LNP Old Wild West 2023/2024. Sabato 30 Settembre, alle ore 20,30, i bianconeri saranno ospiti dell’Aurora Desio, formazione che l’anno passato ha lottato con le unghie e con i denti nel difficile Girone Centro Settentrionale, uscendo sconfitta solo alla 5 gara del primo turno playoff contro la Libertas Livorno, e che nell’esordio stagionale in Supercoppa è uscita sconfitta sul filo di lana nel derby con Brianza 87-89. Sfida con tanti valori in campo, con la compagine lombarda di coach Gallazzi che può contare su un asse play-pivot di sicura esperienza come quello formato da Tornari e Maspero, ma che sulle ali, con i vari Mazzoleni, Giarelli e Fumagalli, può trovare soluzioni estemporanee. Dalla panchina il talento del lettone Klanskis può essere un fattore in area colorata. In vista dell’esordio, il coach bianconero Sergio Luise presenta l’avversario sottolineandone le attitudini e la qualità: “Affrontiamo una squadra che ha mantenuto l’ossatura della squadra che aveva fatto bene l’anno passato, confermando l’allenatore e molti giocatori. Proprio per questo, Desio è una squadra che porta in dote una sua ben definita fisionomia di gioco, con ritmi alti, più soluzioni dall’arco dei tre punti e lunghi atipici, giocatori dinamici con buona mano anche in fase di playmaking se ce n’è bisogno. I lombardi hanno una precisa identità, dunque ci aspetta un match difficile, anche e soprattutto perché le prime giornate di campionato nascondono sempre tante sorprese. Andremo a giocare in trasferta su un campo importante, che ha visto la Serie A con Desio in passato e che oggi vede anche la A2 con Cantù. Per noi sarà una sfida stimolante, i ragazzi sono pronti e non vediamo l’ora di giocare la prima partita che conta qualcosa. È l’inizio del nostro nuovo processo, siamo fiduciosi e vogliamo cominciare bene la nostra stagione”.

In casa Paperdì l’unica defezione della vigilia è quella del pivot Paolo Paci, ancora alle prese con quei problemi fisici che non lo hanno fatto ancora esordire in questa stagione. Tutti arruolabili gli altri, con la squadra che percorrerà tutto lo Stivale per una delle più lunghe trasferte della stagione.

Palla a due fissata alle ore 20.30 al PalaFitLine di Largo Atleti Azzurri D’Italia di Desio, con la direzione della coppia di fischietti siciliana formata da Lanfranco Rubera di Bagheria (PA) e Bruno Licari di Marsala (TP). Al tavolo, designati Elia Andreol (Segnapunti) di Martinengo (BG), Chiara Lucotti (Cronometrista) di Binasco (MI) e Riccardo Belgi (24 Secondi) di Locate Varesino (CO).

Streaming in diretta dell’incontro sul canale LNPPass della Lega Nazionale Pallacanestro e radiocronaca in diretta sulle frequenze di RadioPrimaRete Caserta a cura di Francesco Gazzillo ed Alessandro Aita.