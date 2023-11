Per la prima volta a Caserta: aperte le iscrizioni per il Campionato regionale di poesia performativa per i ragazzi dai 13 ai 20 anni

Venerdì 24 novembre alle ore 19.00 presso la Biblioteca Comunale Alfonso Ruggiero di Caserta si terrà per la prima volta una tappa del Campionato regionale di poesia performativa per i giovani dai tredici ai vent’anni.

L’evento nasce da una collaborazione tra Caspar Campania Slam Poetry, collettivo artistico che organizza dal 2017 il Campionato regionale di Poetry Slam della Campania e dal 2021 il il medesimo Campionato riservato ai giovanissimi, entrambi in collaborazione con la Lega Italiana Poetry Slam (LIPS), e Combo – Comitato Biblioteca Organizzata, che anima con molteplici iniziative la Biblioteca Comunale e offre supporto a moltissimi studenti universitari con l’organizzazione di aule studio.

Il Poetry Slam è una gara di poesia performativa che riscuote sempre più successo in Italia e intercetta vari stili espressivi, dalla poesia canonica alla stand-up, dal rap al teatro.

L’unico vincolo è il seguente: l’artista potrà usare solo corpo e voce, senza avvalersi di musiche, oggetti abiti e trucco di scena. Il pubblico presente farà anche da giuria popolare e si esprimerà attribuendo un voto agli autori in base ai testi proposti e al coinvolgimento generato dal poeta in gara. Sono ammessi massimo sei giovani poeti, con testi scritti di proprio pugno. Essi si sfideranno in tre manche e calcheranno il palco per massimo tre minuti a turno.

La tappa dà accesso, in caso di vittoria, alle fasi finali del Campionato regionale e, in caso di vittoria di quest’ultimo, conferisce accesso di diritto alle nazionali LIPS in quanto campione/campionessa della regione Campania.

Per iscriversi, bisogna avere un’età compresa tra i 13 e i 20 anni

– i minori devono avere il consenso almeno di un genitore o di chi ne fa le veci – la modulistica per l’iscrizione può essere richiesta via mail a casparcampania@gmail.com.

Nel ruolo di Maestro di Cerimonia (MC), a condurre la gara sarà Maria Pia Dell’Omo, referente Caspar su Caserta e provincia. Aprirà la competizione il “sacrifice” di Andrea Gaio, giovane poeta e referente Caspar per Napoli e provincia.

L’evento ha il patrocinio morale del Comune di Caserta e del Patto della lettura della città di Caserta.

«Ragazzi tra i 13 e i 20 anni, con la prospettiva di accedere al circuito nazionale, si incontreranno per fare poesia in quella struttura che già è, ma lo sarà ancora di più, un centro di produzione culturale per le nuove generazioni, ovvero la Biblioteca Comunale Ruggiero. Sì, certo, non sono le liriche tradizionali, ma è il linguaggio dei nostri tempi, è l’attualità, è la poesia a noi contemporanea. Come Assessore alla Cultura sono pienamente soddisfatto che Caserta diventi luogo di sperimentazioni lessicali e che a farle siano proprio dei giovanissimi: è straordinario che ci siano tanto entusiasmo e tanta partecipazione per la poesia» – racconta l’Assessore Enzo Battarra.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Link Evento Facebook: https://fb.me/e/4MJUZZcHX