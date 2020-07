Per Muriel trauma cranico ..

Il derby Atalanta – Brescia in programma questa sera alle 21,45 per la 33^ giornata di Serie A non vedrà la discesa in campo dell’attaccante colombiano dei nerazzurri, Luis Muriel. A rendere nota la sua indisponibilità per la gara, poco prima delle 14, un breve comunicato dell’Atalanta da cui si è appreso dell’incidente domestico occorso al giocatore. Secondo quanto emerso da una prima versione dei fatti, è stato vittima di una caduta che pare sia avvenuta accidentalmente mentre era a bordo piscina con dei compagni di squadra. Immediatamente ricoverato in una clinica di Bergamo, è stato poi sottoposto ad una Tac per un trauma cranico da impatto e una ferita lacero – contusa.

Dopo l’esito fortunatamente negativo della Tac, poche ore dopo è stato dimesso. Muriel ha poi rassicurato i fan sul suo profilo Instagram con il seguente post: ” Sto bene, sono a casa. Fortunatamente non è successo niente di grave. Stasera sarò allo stadio per tifare Atalanta e già da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni. Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in queste ore”.