Per ogni donna e non solo/ La violenza domestica

Commento della dottoressa Cardillo. In ambito familiare, non di rado, si verificano violenze di ogni tipo compiute da soggetti che difficilmente compiono atti violenti al di fuori del nucleo familiare. Nella maggior parte dei casi, infatti, è proprio in famiglia che si scaricano frustrazioni oppure si manifestano sintomi psicotici che sono alla base di certi atti violenti. Quando parliamo di violenze non ci riferiamo soltanto a maltrattamenti fisici, ma anche a violenze di tipo psicologico oppure discriminazioni a danno di altri componenti del nucleo familiare. Il reato di maltrattamenti in famiglia è previsto e punito dall’articolo 572 del codice penale, con il fine di tutelare la salute e l’integrità psico-fisica di soggetti che appartengono a un contesto familiare o para-familiare. L’articolo punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente o di una persona. Spesso all’origine delle persecuzioni all’interno di un nucleo familiare ci sono proprio le scelte o l’indole di alcuni componenti, che magari non rispecchiano determinati stereotipi. Fondamentale a mio avviso è il supporto dato dalle associazioni operanti sul nostro territorio e che rappresentano un valido sostegno e punto di riferimento per le famiglie. Inoltre non si può nemmeno ignorare che la stessa informazione su determinati argomenti abbia reso possibile il compimento di passi in avanti per intere comunità .

Una valida testimonianza è quella fornita dalla presidente dell’associazione “Il coraggio di Briciola”, Sonia Ferrara, che afferma:”Da sempre il percorso di crescita dall’adolescenza all’età adulta, è un cammino accidentato. Fatto di emozioni contrastanti, di risa impazzite e pianti stonati. Di crisi improvvisi per la discrepanza tra ciò che appare fuori e ciò che si sente dentro. Per quel non essere più bambino e non ancora grande. Quella percezione di essere soli al mondo, solo perché quel mondo non lo si sente proprio. La situazione peggiora quando la ‘crisi di identità’ è amplificata dal non riconoscersi in una identità di genere ‘canonica’. Tra l’adolescente ‘confuso, in bilico’ ed il mondo si alza un muro di silenzio, fatto di paure, pregiudizi per quel non essere all’altezza di ciò che ‘gli altri’ si aspettano. Quel non essere ‘normale’fatto di tante rinunce e tante porte sbattute in faccia. Questi pensieri diventano un buco nero che soffoca e confonde ed anche se non si sa chiedere aiuto, si ha bisogno di una mano tesa. Mano tesa che da sempre viene tesa dal Coraggio di Briciola, associazione che sul territorio, con il presidente Sonia Ferrara, le volontarie e le figure professionali: monitora e sostiene chi vive questo disagio. Il loro operato, è una voce silenziosa che ‘urla’non siete soli. Perché il loro motto da sempre è : ‘Insieme si può!”

Su questo argomento si è espressa anche la dottoressa Rachele Arena, presidente dell’Associazione Artedonna, che ha descritto “le attività dell’associazione culturale che ha sede in Aversa. L’associazione organizza convegni, presentazioni di libri, corsi di formazione (es.: corso sulla comunicazione), lezioni gratuite di yoga, promozione delle pari opportunità, iniziative solidali (rivolte per lo piu’ a poveri e senza tetto), rassegna ‘ I demoni del Focolare’ sulle violenze domestiche. ‘I demoni del focolare’ e’ il nome di una rassegna che Artedonna porta avanti dal 2018 con la collaborazione di una rete di associazioni e centri anti violenze del territorio e con alcune associazioni forensi operative presso il Tribunale di Napoli Nord. L’obiettivo è creare sinergie tra professionisti, operatori del settore, associazioni e tutti gli interessati per individuare percorsi che possano lasciare accesi i riflettori sul tema delicato delle violenze domestiche e delle discriminazioni di genere. Dal 2018 sono state organizzate giornate di aggiornamento professionale presso il Tribunale di Napoli Nord, presentazioni di libri, laboratori esperienziali. Durante il lockdown legato al Covid 19 è stato diffuso sui canali social anche un video di sensibilizzazione sul tema delle violenze contro le donne. Quest’anno sono stati inaugurati due sportelli di ascolto e sostegno a LGBT e alle loro famiglie a cura di due associazioni della rete I demoni del focolare : Aspic e ComeTe. Le discriminazioni contro individui LGBT rientrano tra le violenze domestiche perché spesso nascono proprio nel contesto familiare.

Sul tema si è pronunciato anche il dottor Serlenga affrontando un altro aspetto del problema

Oggi parleremo di un problema che affligge e crea non poche difficoltà alla serenità di una famiglia. Oggi giorno il problema delle violenze dimestiche non è sempre preso con la giusta attenzione. Nel corso degli anni molte di queste problematiche sono state combattute anche con espedienti molto ingegnosi come un linguaggio del corpo. Sul web molti video ci testimoniano come si sia trovato un modo per chiedere aiuto e salvare la propria vita.

Questo tipo di violenza sia fisica che mentale non solo comporta la distruzione di un nucleo familiare, ma cosa peggiore porta a svilire e declassare la persona cosa che non può essere più tollerata”.

