“Per un pugno di soldi” è il nuovo libro di Antonio Tedesco

Venerdì è stato pubblicato su Amazon il nuovo libro del maddalonese Antonio Tedesco, dal titolo “Per un pugno di soldi”.

Antonio è al suo primo romanzo. Esordisce con una storia semplice e comune, scegliendo di dedicarsi per la prima volta a tematiche di carattere personale e sociale, che esulano da quella che , fino ad oggi è stata la sua principale occupazione.

Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, ha collaborato con numerose scuole del territorio rendendosi artefice di numerosi progetti ed ha fatto parte di molte associazioni per la promozione del territorio. Ha, al suo attivo molte pubblicazioni inerenti la storia locale: da ricordare la Guida Storica ed Artistica sulla città di Maddaloni, nonché uno studio approfondito sull’Arcangelo San Michele, un libro turistico fotografico sui 104 comuni della provincia di Caserta, un libro storico artistico sulle congreghe della città di Maddaloni, un guida illustrata con disegni per ragazzi e numerose altre attività di questo genere.

Stavolta – ci dice- ha messo al centro dello scritto la voglia di evasione, o comunque la possibilità di cambiare il corso delle cose. La storia ovviamente è di pura fantasia, e per certi aspetti, in alcuni tratti, le vicende narrate travalicano il confine della fantasia, ma tengono saldi i piedi a terra. È un libro leggero e senza la pretesa di dare consigli o fornire decaloghi morali in poche parole un libro per sognare anche se il sogno del protagonista è quello di fare una rapina. Ci riuscirà?

Il romanzo è incentrato sulla figura di Salvo, uomo del nostro tempo, con tutte le sue insoddisfazioni e i sogni che lo accompagnano. La sinossi, per incuriosirvi, la riportiamo di seguito:

“Salvo, un irrefrenabile sognatore, nella sua vita ha rigorosamente osservato tutte le regole che gli sono state imposte, ha studiato, anche tanto, non se ne pente, accade però, di entrare in crisi e si accorge di non essere più ascoltato da nessuno, neppure dalla sua bellissima Giulia, che desidera una vita nuova e soprattutto migliore. Non si ritrova più nella società perbenista e mediocre in cui vive, dove ogni sotterfugio può essere un valido motivo per oltrepassare l’ostacolo, e allora decide di non sottostare più al suo giogo. Ritiene giunto il momento di realizzare quel recondito progetto nascosto nei suoi più remoti pensieri: con il pretesto di voler diventare ricco, quell’antico desiderio si trasforma nell’aspirazione di evasione, di rottura con gli standard che gli sono stati imposti, per cui organizza la rapina che ha sempre sognato coinvolgendo alcuni suoi vecchi amici. Tutto è a portata di mano, ma quante storie, quante difficoltà, quante paure e alla fine… drin, drin, suona la sveglia. Non rimane che chiedersi quanto sia sottile la differenza che passa tra la realtà e il desiderio di cambiamento. …forse tutto, forse nulla.”

Il libro è acquistabile su Amazon anche con la carta del docente con il bonus cultura 18app.

La foto di Antonio Tedesco è del fotografo maddalonese Pasquale Pellegrino, in arte Paspelle.