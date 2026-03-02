Per Zannini divieto di dimora in Campania

Giovanni Zanini, unitamente a Luigi e Paolo Griffo ,dovranno lasciare la Regione Campania in seguito alla disposizione del GIP Daniela Vecchiarelli che ne ha disposto per i tre il divieto di dimora .
Il Giudice con questo provvedimento accoglie , anche se solo parzialmente ,
la richiesta dei pm della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Giacomo Urbano e Gerardina Cozzolino.
Per Zannini scatta dunque l’obbligo di lasciare la regione. Il consigliere regionale sarà sospeso temporaneamente dalla sua funzione.
Al suo posto subentrerà la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia, l’assessora di Castel Volturno Parente.