Perché ci sono così tanti Blackout di energia elettrica?

In questi giorni l’intera penisola ed in particolar modo il centro sud sta affrontando un’ondata di calore, con picchi anche di 41 gradi, che ha portato con sé, come spesso accade in questi casi, non pochi disagi.

E’ notorio che nei periodi estivi l’utilizzo dei condizionatori sia più massiccio e che proprio per questo motivo si arrivi a dei veri e propri blackout in alcune zone circoscritte.

I dati Terna ci dicono però qualcosa in più sulla curva di carico giornaliera e storica.

Infatti leggendo questi dati si può facilmente osservare come anche nel periodo invernale vi sia un forte dispendio di energia.

Perché dunque solo nel periodo estivo si verificano i Blackout?

Il motivo risiede proprio nelle alte temperature: in inverno le cabine e le reti elettriche riescono a dissipare meglio il calore, con valori di temperatura di esercizio contenuti essendo la temperatura media esterna bassa. In estate, invece la gestione del calore diventa un grosso problema che porta al cedimento dei materiali con conseguenti guasti.

Appare chiaro quindi come un’elevata temperatura comporti il conseguente danneggiamento degli impianti che finiscono per non riuscire a trasportare energia.

Appare sempre più importante dunque affrontare il problema del cambiamento climatico e l’impatto che ha sulla nostra vita quotidiana.