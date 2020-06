Perché non continuare il progetto portato avanti da Ginestra?? Il sogno della piazza si chiama Campilongo!!

Caserta-La domanda che in molti si fanno perché Ginestra è la Casertana si sono separati?

Una domanda a cui non è facile rispondere, anche perché il mister aveva raggiunto gli obiettivi stagionali. Evidentemente, i buoni risultati di Ginestra hanno attirato l’attenzione di squadre che nel immediato sulla carta potrebbero avere un progetto più importante di quello della Casertana.

In ogni caso, sarebbe bello far ripartire il progetto insieme a quello dello stadio con un allenatore come Campilongo, uno dei pochi ,da quando le partite sono riprese, a far divertire i tifosi. Ma la strada che porta a sasa Campilongo è più una suggestione dei tifosi, sembrano invece 5 i papabili allenatori che potrebbero sostituire Ginestra. Il favorito sembra per il momento Vanoli, ma ci sono anche Emilio Longo,Massimo Agovino,Agenore Maurizi e per finire Mauro Zironelli