Perchè raccontare è difendere l’identità del Sud

Nell’ambito della Rassegna d’arte Arte&Design in corso al Quartiere Borbonico di Casagiove sabato 24 giugno alle 18,30 sarà presentato il libro “Uomini del Sud” di Fiore Marro. Il testo raccoglie le interviste a cinquanta tra uomini e donne (da Pino Aprile a Marcello Veneziani) che si sono distinti nel rappresentare le eccellenze del Mezzogiorno. “Cinquanta donne e uomini del Sud italico, che si battono a modo loro, nelle loro dimensioni di vita e di lavoro, per un mondo migliore, equo, per un mondo più sorridente e amichevole”, annuncia l’autore. Ad affiancare Fiore Marro ci sarà la Dirigente scolastica del Liceo Manzoni Adele Vairo che ha curato la prefazione del libro . Fiore Marro è Presidente dei Comitati Due Sicilie e con la consueta passione disegna nelle pagine del libro un quadro di profondo amore per la sua terra, nello slancio di un impegno per creare un percorso che serri le fila dei movimenti meridionalisti e consenti il passaggio,finalmente, dalla “questione meridionale” al Meridione come volano per lo sviluppo dell’Italia.