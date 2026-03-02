Si è appena conclusa il primo marzo 2026 una serata in cui la Storia ha danzato. Infatti, l’evento “Passi di tango… passioni regali” ha trasformato le sale del Museo Campano in un palcoscenico di emozioni, intrecciando racconti di celebri amori del Regno di Napoli con l’intensità del tango argentino. Tra parola e corpo, memoria e improvvisazione, il passato è tornato a vivere nel presente, sorprendente e vibrante. Grazie a Teresa Di Rauso e Nicola Di Foggia per aver dato forma, con i loro passi, a un racconto capace di farsi esperienza condivisa. A rendere ancora più prezioso il viaggio, il momento conviviale con le eccellenze delle Cantine Telaro e i raffinati aromi della Thokao Cioccolateria. Il prossimo evento si terrà l’8 marzo 2026 alle ore 19:00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo Campano di Capua in collaborazione con Capua il luogo della Lingua Festival ospiterà l’evento “Perché sono nata femmina”, un suggestivo viaggio sensoriale capace di attraversare epoche e memorie, dall’antichità fino ai giorni nostri. Oltre le teche e il silenzio dei secoli, la storia delle donne prenderà forma e movimento: l’identità femminile sarà raccontata dalle educatrici museali e resa viva dalle vibrazioni della musica e dalla forza espressiva dei balli popolari dell’Associazione La Barca di Teseo. Ne nascerà un’esperienza immersiva in cui il patrimonio storico e culturale si trasformerà in emozione, ritmo e partecipazione, coinvolgendo il pubblico in un dialogo tra passato e presente. Al termine dell’evento, Pichsflos, floral design offrirà un cadeau a tutte le donne, come gesto simbolico di celebrazione e condivisione.

Ingresso € 3,00. Prenotazione obbligatoria al 3520373767. Evento in collaborazione con Capua il luogo della lingua e Preparate le valigie – Agenzia viaggi e turismo. Con il sostegno dell’associazione La barca di Teseo e Pichsflos – floral design