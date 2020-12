Perdita d’ acqua in via Mazzini : a volte basta poco!

Incontriamo il socio Nicola Notarstefano responsabile de l’Altritalia ambiente Caserta, di cui, qualche settimana fa, abbiamo ospitato un comunicato che segnalava una perdita d’acqua – presente oramai da circa quattro mesi – in via Mazzini.

D.: cosa è successo dopo il Vs intervento in merito?

R.: la nostra associazione – L’Altraitalia Ambiente – è stata la voce aggiunta a quella dei cittadini casertani.

Coro che ha di certo “sollecitato” l’Amministrazione Comunale, nell’invitare/intimare la Italgas – gestore della rete idrica del nostro Comune –ad intervenire sul guasto per ripristinare finalmente lo stato dei luoghi.

Il necessario intervento riparatore – visto il persistere della evidente perdita di acqua che era sotto gli occhi di tutti – seppur cosa semplice e doverosa – lo si è posto in essere solo dopo molteplici appelli dei cittadini e della segnalazione mediatica da parte dell’Associazione di cui faccio parte.

Dovremo dire bene ma siamo costretti a dire “FINALMENTE!!!!”

I piccoli problemi della nostra città pare non interessino – per non dire che sono “invisibili”- agli occhi di chi dovrebbe “cercarli”.

Non oso immaginare quanta acqua potabile è andata sprecata in questi mesi !!! ???

Ebbene, l’associazione L’altraitalia Ambiente vuole essere la voce dei cittadini nell’attenzionare tutto ciò che nella nostra Caserta è in realtà frutto di incuria che sfocia costantemente nella sciattezza della banale e doverosa tenuta della stessa.

Per noi che la viviamo, aimè, è diventata, questa sciattezza, tristemente abitudinaria e consuetudinaria.

Noi pretendiamo solo attenzione ed interventi rapidi su quel poco che basterebbe per migliorare di gran lunga la vivibilità della nostra amata Caserta.