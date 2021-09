Perdita d’acqua nel centro storico

Maddaloni (CE) – Spunta una nuova perdita d’acqua in città, poco distante da un’altra perdita riparata poco tempo fa. La perdita sta da almeno una settimana all’inizio del Formale che costeggia l’antica e prestigiosa chiesa di Santa Margherita, nella quale tra l’altro si sta già infiltrando rischiando di fare seri danni. Ci troviamo nella parte antica di Maddaloni, in un tratto di strada che diventa particolarmente scivoloso per il tipo di basolato e per i gradoni che costituiscono il percorso del Formale. Oltre allo spreco di acqua, vale la pena evidenziare la pericolosità vista la zona della perdita. Il tratto è quotidianamente percorso prevalentemente da persone anziane che vivono nel quartiere e ci passano per recarsi a casa e nella parrocchia.

L’ufficio tecnico, ci informano, è stato già allertato da diversi giorni.