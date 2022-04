Maddaloni – La segnalazione ci arriva dai social, dove da qualche giorno alcuni cittadini hanno segnalato, come accade sovente, attraverso video e foto, un’ingente perdita d’acqua. La perdita, piuttosto copiosa, si trova in via Roma, nel vialetto d’accesso che costeggia la caserma Annunziata, nota come” quartiere” . Riportiamo foto e video dalle quali oltre alla perdita si nota anche una piccola discarica.