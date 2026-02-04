Performer cup Italy 2026. L’Italia guida il primo Campionato Mondiale delle Arti Scenico-Sportive

Non solo talento, non solo sport, non solo spettacolo: Performer Cup Italy è il luogo in cui l’arte incontra l’atletica, la tecnica incontra l’emozione e il palco diventa spazio di crescita, inclusione e condivisione internazionale.

Nato in Italia nel 2017, Performer Cup è il primo Campionato dedicato alle Arti Scenico-Sportive organizzato da F.I.P.A.SS – Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive, insieme a Csain, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, membro ufficiale della European Federation for Company Sport e della World Federation for Company Sport.

Un progetto che, in pochi anni, ha trasformato un’intuizione geniale di Valentina Spampinato in un movimento globale.

A rendere unica Performer Cup è il METODO P.A.S.S., sistema formativo e competitivo che

valorizza al tempo stesso la dimensione artistica, atletica e sportiva dell’interprete.

Da qui nasce una figura professionale innovativa: il Performer di Arti Scenico-Sportive, capace di fondere tecnica, preparazione fisica, consapevolezza scenica ed espressività.

Oggi Performer Cup coinvolge migliaia di giovani, adulti, compagnie, tecnici, formatori e giudici qualificati, dando vita a un circuito strutturato, meritocratico e internazionale.

Grazie alla visione e alla progettualità di FIPASS, il Campionato ha generato un modello organizzativo capace di creare anche opportunità occupazionali reali e riconoscibili.

Attorno alla macchina competitiva si sono infatti sviluppate nuove figure professionali certificate:

• Segretari e responsabili organizzativi

• Direttori di gara e coordinatori di settore

• Giudici e verbalizzatori formati secondo standard internazionali

• Tutor didattici, tecnici e referenti territoriali

Un ecosistema che non riguarda soltanto gli artisti, ma l’intero comparto produttivo, gestionale,

educativo e amministrativo legato allo spettacolo e allo sport.

Dopo anni di sperimentazione in Italia, il progetto ha conquistato il mondo:

• Primo Campionato Europeo — Roma, luglio 2023

• Primo Campionato Americano — Buenos Aires, gennaio 2024

• Primo Campionato del Mondo — Roma, settembre 2024

Da quest’ultimo evento è nato il format televisivo “Performer World Cup P.A.S.S.”, trasmesso da RAI ITALIA nel novembre/dicembre 2024 e visibile in tutto il mondo, che si affianca al format “Performer Cup Italy”, in onda dal 2022 su Rai2 e RaiPlay.

Discipline, categorie e inclusione

Performer Cup è aperto a interpreti di ogni provenienza artistica e livello tecnico. Le divisioni

competitive includono:

• Canto

• Danza

• Musica

• Recitazione

• Arti circensi e acrobatiche

• Performer Completo

• Duo

• Compagnie piccole e grandi

Con categorie per età (da 6 anni agli over 35), livelli (principiante, intermedio, avanzato,

professionista) e categorie maschili, femminili e miste.

D al 2022 la competizione accoglie anche artisti-atleti con disabilità nella Classe S (Speciale),confermando la missione inclusiva del progetto.

La strada verso il titolo mondiale attraversa diverse fasi:

• Selezioni Micro-Area

• Selezioni Macro-Area

• Campionati Nazionali

• Campionati Continentali

• Campionato del Mondo

Un itinerario che valorizza crescita, preparazione, impegno e continuità artistica.

Un impatto socioeconomico sui territori

Performer Cup Italy non è solo un evento artistico e sportivo:

è un generatore di indotto economico, culturale, turistico e imprenditoriale.

Ogni tappa del Campionato coinvolge:

• teatri, palazzetti, strutture culturali

• hotel, ristorazione, trasporti, servizi turistici

• scuole di formazione, associazioni, esercizi locali

• professionisti tecnici e organizzativi del territorio

Un modello virtuoso che valorizza comunità, economie locali e reti collaborative, lasciando sul

territorio competenze, relazioni, audience e sviluppo.

Performer Cup Italy non è solo competizione:

è promozione culturale, formazione, opportunità, sostegno ai giovani, collaborazione tra territori, città, scuole, accademie, associazioni, insegnanti e famiglie.

«Creare Performer Cup ha significato riconoscere che l’arte è anche disciplina, allenamento, competenza e responsabilità. È un patrimonio da tutelare, far crescere e portare nel mondo»,

dichiarano gli organizzatori.

Perché parlarne oggi?

Perché l’Italia ha inventato qualcosa che non esisteva:

un campionato globale che unisce teatro, danza, musica, televisione, sport, inclusione e creatività.

Perché migliaia di performer stanno vivendo un’esperienza che cambia prospettive, relazioni,

futuro. Perché lo spettacolo dal vivo è ancora una forza collettiva. E perché creare cultura significa anche creare lavoro.