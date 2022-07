Pericolosissimo. Cabina elettrica completamente aperta

maddaloni – la segnalazione dei residenti di Maddaloni oggi riguarda via Napoli, strada commerciale e ad alta densità abitativa. Come si vede nella foto, la cabina elettrica che si trova all’altezza del supermercato, nei pressi dell’incrocio con via Sani e via Serao è completamente aperta e i contatori all’interno sono alla portata di tutti. I residenti colgono l’occasione per segnalare anche le condizioni del marciapiede dove si trova la cabina, sconnesso e malandato, pericoloso per altri versi.

Segnaliamo come sempre augurandoci che quanto prima venga messo il tutto in sicurezza.