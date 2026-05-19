Personal branding per gli agenti immobiliari. Prosegue il percorso formativo di Fimaa

Nuovo appuntamento del percorso formativo di Fimaa Confcommercio Caserta giovedì 21 maggio dalle ore 9,30 nella sede di via Renella. ‘Personal Branding. L’agente che scelgono. Costruisci una reputazione forte e diventa la prima scelta per i tuoi clienti’, questo il tema dell’incontro promosso dagli agenti immobiliari e tenuto da Marco Casciola, business coach immobiliare. Un percorso per sviluppare un’identità professionale riconoscibile e autorevole. Dalla promessa di valore allo stile narrativo, dai contenuti al posizionamento: come creare un brand personale che genera fiducia, preferenza e incarichi. In apertura, come di consueto, i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi di Salvatore Aiezza, Presidente Fimaa Caserta, e Vincenzo De Falco, vice Presidente nazionale Fimaa e Presidente Fimaa Campania. In aula anche i consiglieri provinciali Fimaa Caserta, Luigi Di Guida, Marina Giarola, Paolo Di Traio, Pierluigi Passaretti, Giuseppe Rega. La formazione fa la differenza. Sempre. Questo il motto della squadra di Fimaa che sta già lavorando ai prossimi appuntamenti, calendarizzati per il 18 giugno e per il 24 settembre, e incentrati rispettivamente sulla capacità di evolvere la propria professionalità integrando tecnologia e persone e sulle tecniche negoziali per distinguersi dagli altri e convincere il proprietario di un immobile a scegliere proprio te.