Persone anziane improvvisano concerto in Piazza per dire no alla criminalita’

Santa Maria a Vico. Piazza Roma, anziani nati nel comune della valle, ma residente nel Nord Italia hanno improvvisato un piccolo concerto nella piazza principale del paese. Tante persone ad assistere allo spettacolo bambini Felici di vedere gente suonare e cantare. L’evento si e’ svolto in una piazza che da decenni è stata oggetto di numerosi eventi criminoso, non per ultimo gli spari avvenuti all’inizio dell’anno dal noto ras F.A. attualmente detenuto in carcere. Grazie ai molteplici controlli da parte di carabinieri e vigili urbani la Piazza Roma è diventata luogo di svago per adulti e bambini. In particolare l’evento serale è stato improvvisato da amici di infanzia ma poi per ragioni di lavoro si Sono trasferiti nel Nord Italia.