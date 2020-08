Pesca una vita. La lodevole iniziativa di Mavino con i suoi pescatori del Garigliano

Il gruppo Pescatori del Garigliano fondato da Michelangelo Mavino, attivista brigante calatino di Maddaloni, è sempre attento alle categorie più deboli. Tante iniziative hanno organizzato i pescatori, insieme al loro presidente Salvatore Tardi, a scopo benefico e solidale.

Questa volta la gara di beneficenza, programmata per domenica 6 settembre al “Lago Le due isole” di Vitulazio avrò come destinatari i bambini del’associazione “Gli angeli guerrieri della terra dei fuochi” di Casalnuovo (NA).

Per la gara sarà possibile utilizzare i bigattini lombrico -mais. L’appuntamento è quindi per il 6 settembre dalle ore 7.00 alle ore 12.00 a Vitulazio, per aiutare questi bambini.

Saranno premiati i primi 3 classificati e un omaggio sarà dato a tutti i partecipanti.

Un ringraziamento agli sponsor dell’evento da parte dell’organizzazione: Antonio de Simone (Sampey) e Clemente Carlino del Lago le 2 isole.