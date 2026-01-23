Pestaggi in carcere: nove agenti condannati

Le violenze commesse all’interno del carcere di Sollicciano (FI) configurano il reato di tortura. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Firenze, condannando nove agenti della polizia penitenziaria. Le pene arrivano fino a cinque anni e quattro mesi di reclusione.

La decisione della Corte

I giudici hanno ribaltato in parte l’impostazione del primo grado. In quella sede i fatti erano stati ricondotti al reato di lesioni. In appello, invece, la condotta è stata qualificata come tortura, riconoscendo la gravità sistemica delle violenze. La Corte ha ritenuto che i pestaggi non fossero episodi isolati. Le aggressioni ai danni di due detenuti sono avvenute in un contesto di abuso di potere. Le vittime erano in una condizione di totale soggezione.

I fatti contestati

Secondo le ricostruzioni processuali, i detenuti subirono percosse ripetute. Le violenze si sarebbero verificate all’interno dell’istituto penitenziario, in assenza di reali esigenze di sicurezza. Gli atti non avevano finalità di contenimento, ma carattere punitivo. Le immagini e le testimonianze hanno avuto un ruolo centrale. Hanno consentito di ricostruire una dinamica incompatibile con i doveri istituzionali degli agenti.

Il valore giuridico della sentenza

La pronuncia assume un peso che va oltre il singolo caso. La Corte riafferma che lo Stato non può violare i diritti fondamentali, nemmeno nei luoghi di detenzione. La privazione della libertà non annulla la dignità della persona. Il riconoscimento del reato di tortura segna un passaggio importante. Conferma che anche in carcere valgono i limiti imposti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Un segnale per il sistema penitenziario

La sentenza richiama l’intero sistema a una responsabilità più ampia. La sicurezza non può trasformarsi in arbitrio. L’autorità non può mai degenerare in violenza. Il carcere resta uno spazio dello Stato di diritto. Ogni abuso compromette la credibilità delle istituzioni e allontana l’obiettivo rieducativo della pena. Questa decisione indica una linea chiara: la legalità non si sospende dietro le sbarre.