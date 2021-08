Pestato da Baby gang per pochi spicci

Caserta – Altro episodio di bullismo avvenuto a Caserta nei pressi della Reggia di Caserta. Quello che è accaduto pochi giorni della tragica morte di un giovane nella ‘movida’ violenta, sembra essere passato subito in secondo piano.

Questi i fatti: una baby gang avrebbe preso di mira un ragazzino e lo avrebbe picchiato per pochi spicci (addirittura sembra erano in cerca di un solo euro), pronto l’intervento fortunatamente di alcuni passanti che soccorso il ragazzino pestato per futili motivi.

Il tutto avvenuto in pieno pomeriggio, l’aggredito è stato comunque portato al pronto soccorso dai genitori la madre ha lanciato un appello a che queste cose non accadano più, ma è mai possibile che accadono ancora queste cose? I genitori hanno invocato qualche controllo e qualche pattuglia in più.