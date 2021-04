Petizione on line per il P.co Regionale del Matese

P. Matese – E’ oramai ampiamente avviata un a raccolta di firme per quello che è il parco Regionale del Matese.

Al momento pare vi siano intorno alle tremila firme per quel che concerne il parco una delle riserve naturali più belle dell’intera provincia di Caserta.

Sulla raccolta si è espresso uno dei suoi promotori, Beniamino Rega il quale ha dichiarato “Il Matese è una naturale cerniera tra l’Appennino Abruzzese e l’Appennino Meridionale – spiega il promotore – un fondamentale corridoio ecologico tra le aree protette della spina dorsale italiana, e l’anello mancante di una lunga catena di Parchi Nazionali che tutelano e valorizzano ampie aree di pregio ambientale del Centro-Sud Italia”.

Uno dei promotori ha anche rivolto un appello a quello che è il capo dello Stato italiano S. Mattarella con l’invio appunto di un documento che si va a concludere così – “chiediamo di realizzare finalmente quanto previsto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 per la parte riguardante l’istituzione del Parco Nazionale del Matese, rispondendo alle aspettative delle comunità e delle istituzioni locali, ma anche dell’intera opinione pubblica, che non comprenderebbe ulteriori dilazioni nella attuazione di una previsione di legge perfettamente in linea con la dichiarata sensibilità del Governo e di tutte le forze politiche alla transizione ecologica, intesa anche come promozione di un modello di sviluppo inclusivo che sappia tutelare e valorizzare le bellezze del nostro Paese, riequilibrare le disuguaglianze, creare nuovi lavori”.