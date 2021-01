Un ex allenatore della Casertana ha trovato panchina in queste ultime ore, infatti Cristiano Scazzola è in procinto di diventare il nuovo allenatore del Piacenza. Triste la parentesi di Scazzola a Caserta, per lui poco più di 5 mesi all’ ombra della Reggia. Con la sua nuova squadra il mister avrà un compito molto duro, quello di far risalire la squadra che attualmente occupa la penultima posizione in classifica