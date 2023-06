PIANO ASFALTI: PARTITI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI VIA ASSUNTA E VIA PARROCCHIA NELLA FRAZIONE DI MEZZANO

Sono partiti stamani i lavori di rifacimento del manto stradale in via Assunta e in via

Parrocchia, due arterie che si trovano nella frazione Mezzano. Gli interventi, che si

concluderanno mercoledì 28 giugno, sono inseriti all’interno del Piano Asfalti stilato

dall’Amministrazione Comunale e che vedrà l’effettuazione di lavori in 19 strade del

territorio cittadino. Fino a questo momento, sono state riqualificate via Pigna e il tratto

iniziale (lato Tuoro) di via Marchesiello, la ex SS. Sannitica, ovvero la strada che collega

San Leucio e Vaccheria, e via Gandhi, nelle adiacenze della Fiera di via Ruta. Una volta

terminati i lavori nella frazione Mezzano, il Piano Asfalti prevede il rifacimento del manto

stradale in via Passionisti e in via Camusso e, successivamente, in viale Beneduce e in

viale Cappiello. A seguire, i lavori interesseranno via Cimarosa, via G.M. Bosco, via

Santorio, via Patturelli, piazza Matteotti, via Battistessa, via Ricciardi, via Settembrini, via

Turati.

“Grazie a questo Piano Asfalti – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano

Marzo – mettiamo in sicurezza strade che da decenni versavano in condizioni di degrado.

Un intervento importantissimo, studiato e pianificato insieme al Sindaco Carlo Marino, che

dimostra il netto cambio di passo rispetto al passato: realizziamo solo opere definitive

evitando eventuali interventi tampone che spesso sono dispendiosi ed inefficaci.

L’obiettivo da qui a fine mandato, dunque, è quello di sistemare quante più strade possibili

in tutta la città, perché la sicurezza stradale è una priorità per noi. Infatti, siamo già al

lavoro per programmare il Piano Asfalti 2023/2024”.

“Sono davvero entusiasta ed orgogliosa – ha sottolineato la consigliera comunale,

Mariana Funaro – dei lavori di messa in sicurezza delle strade che si stanno eseguendo in

tutta la città e, in particolare, nella frazione Mezzano, che mi onoro di rappresentare in

Consiglio. Con questi interventi ripristiniamo due arterie strategiche per la frazione. Si

tratta di opere che i residenti chiedevano da anni e che solo grazie alla presenza costante

sul territorio e alla concretezza di questa Amministrazione comunale attuiamo,

dimostrando attenzione alle istanze dei cittadini per costruire un modello di città virtuoso”.